Japão: PMI de serviços (final) cai a 52,9 em fevereiro; previsão: 52,5

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão caiu de 51,5 em janeiro para 50,6 em fevereiro, segundo pesquisa final da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada nesta segunda-feira, 4. O indicador, entretanto, permaneceu acima do patamar neutro de 50, ou seja, indicando expansão da atividade.

Enquanto isso, o PMI de serviços recuou de 53,1 em janeiro a 52,5 em fevereiro, abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de 52,9.

"As tendências recentes sugerem que o crescimento da atividade empresarial foi sustentado em fevereiro, enquanto a taxa de crescimento de novos negócios acelerou para o máximo em seis meses. As empresas mencionaram frequentemente a melhoria das condições de negócios", disse a economista da instituição Usamah Bhatti.