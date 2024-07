Bolsas da Europa fecham em alta embaladas por potencial corte de juros nos EUA e telecom

As bolsas europeias fecharam em alta nesta sexta-feira, 12, estendendo ganhos para o terceiro pregão seguido, impulsionadas pela perspectiva de cortes de juros nos Estados Unidos, após dados da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, divulgados na quinta-feira, 11, virem abaixo do esperado. As ações de telecomunicações foram destaques diante de resultados da Ericsson.

Em Paris, o índice CAC 40 subiu 1,27%, aos 7.724,32 pontos. Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 avançou 0,36% e fechou em 8.252,91 pontos. Em Frankfurt, o DAX registrou alta de 1,27%, aos 18.769,36 pontos. As cotações são preliminares.

Na Bolsa de Estocolmo, as ações da Ericsson subiram 4,36%. A companhia sueca de equipamentos para telecomunicações anunciou vendas acima das expectativas no segundo trimestre diante do crescimento do faturamento com licenciamento e corte de custos.

Em Londres, as ações da Unilever ganharam 0,64%. A companhia reduzirá um terço dos postos em seus escritórios no Reino Unido, informou o Financial Times. Os cortes de empregos fazem parte do "programa de produtividade" anunciado pela primeira vez em março, que inclui a redução de até 7.500 cargos em todo o mundo.

Na Bolsa de Milão, o FTSE Mib subiu 0,76%, aos 34.580,52 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,14% e encerrou o pregão aos 6.811,86pontos. Já em Madri, o Ibex-35 registrou alta de 0,83%, para os 11.262,80 pontos. As cotações também são preliminares.