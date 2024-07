Economia de países emergentes está mais resiliente, aponta FMI

Os países emergentes apresentaram resiliência econômica acima do esperado no último ano, apesar das elevadas taxas de juros da economia americana e mesmo com um dólar fortalecido contra as principais moedas globais, afirma o Fundo Monetário Internacional (FMI) em relatório divulgado nesta sexta-feira, 12.

A instituição afirma que as estruturas de política fiscal, monetária e financeira dos países emergentes estão mais robustas e preparadas para lidar com choques externos. O monitoramento do FMI indica que as entradas líquidas de capital para mercados emergentes excluindo a China aumentaram para US$ 110 bilhões, ou 0,6% do PIB, no ano passado, ao nível mais alto desde 2018.