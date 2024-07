Haddad diz ser a favor da PEC que toca a autonomia financeira do BC

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que é favorável à proposta de emenda constitucional 65, que trata da autonomia do Banco Central, no que diz respeito à autonomia financeira, mas que é contrário à transformação da autoridade monetária em empresa. Ele participa do 9º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, promovido pela Abraji.

"Uma coisa é discutir autonomia financeira. Outra coisa é transformar numa empresa, criando uma figura nova que é o celetista estável e subordinar isso ao Senado, e não ao Conselho Monetário Nacional", criticou.

Ele disse que com autonomia financeira o BC pode investir mais em tecnologia, qualificar seus trabalhadores. Mas defendeu que a PEC seja debatida por mais tempo, para melhorar a discussão e citou como exemplo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Superintendência de Seguros Privados (Susep), que poderiam ter de passar pelo mesmo processo e são instituições que regulam mercados muito importantes. "Nós podemos fazer um bem bolado e criar uma instituição robusta que dê autonomia financeira para que elas executem a melhor função possível em proveito da sociedade brasileira. Estou totalmente dentro desse barco", disse.