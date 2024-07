Iberdrola amplia lucro em 64% no 1º semestre

A Iberdrola registrou lucro líquido de 4,13 bilhões de euros no primeiro semestre de 2024, 64% maior do que o ganho de igual período do ano passado, graças a 1,72 bilhão de euros provenientes da venda de ativos no México, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira. A receita semestral da companhia elétrica espanhola totalizou 22,64 bilhões de euros. O Ebitda da Iberdrola avançou 27%, a 9,61 bilhões de euros, enquanto a produção de energia elétrica caiu 17%, para 71.002 gigawatts-hora, pressionada por quedas acentuadas no Brasil e no México. Fonte: Dow Jones Newswires.