Ministro da Agricultura discute medidas emergenciais para reestruturação do Inmet

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se reuniu nesta quarta-feira, 23, com o diretor do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Naur Pontes, para discutir a reestruturação do órgão. Em publicação nas redes sociais, Fávaro disse que debateu os próximos passos do plano do instituto. "Estamos empenhados em promover a inovação e modernização do Inmet por meio de um plano de ação baseado em três pilares fundamentais: pessoal, processos e estrutura", escreveu Fávaro na publicação.

O ministro afirmou ainda que a pasta estrutura ações de curto prazo com a implementação de medidas emergenciais para "garantir a continuidade das operações e a reorganização das atividades". "Temos ações de médio prazo com foco na otimização dos processos administrativos, logísticos e orçamentários para preparar o Inmet para o futuro; e ações de longo prazo para acompanhamento das implementações realizadas e a nomeação e distribuição dos novos servidores que ingressarem na administração pública federal por meio Concurso Público Nacional Unificado (CNU)", acrescentou o ministro.

A reestruturação da pasta entrou no rol das prioridades do ministério em meio às dificuldades de atuação do instituto em termos de recursos e equipe. Servidores do Inmet afirmam que o instituto demanda intervenção para não haver paralisação dos serviços de meteorologia.