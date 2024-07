A confiança do consumidor na Alemanha deverá apresentar melhora no mês que vem. O instituto Gfk aponta que o índice subiu para -18,4 pontos em agosto, ante -21,6 no mês anterior (leitura revisada de -21,8). O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pelo FactSet, que previam aumento da confiança para -20,5 pontos. O GfK se baseia em dados do mês corrente para projetar a confiança do consumidor no período seguinte. Fonte: Dow Jones Newswires.