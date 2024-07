Abras: Abrasmercado (cesta de 35 produtos) tem alta de 1,47% no acumulado de 12 meses

A cesta de 35 produtos de largo consumo analisada pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), a Abrasmercado, registrou alta acumulada de 1,47% nos 12 meses finalizados em junho. Na comparação com maio deste ano, o preço da cesta subiu 0,9%, de R$ 745,39 para R$ 752,11.

Para o vice-presidente da Abras, Marcio Milan, o destaque é a queda no preço das carnes, com baixa de 8,12% em 12 meses para cortes dianteiros e 5,65% nos cortes traseiros. Ovos também acumulam queda expressiva, de 8,09% em 12 meses.

A Abras afirmou que acompanha de perto o comportamento dos preços do arroz, em razão das enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo a instituição, os níveis de estoques do produto operam dentro da normalidade. O monitoramento da entidade indica que o preço médio do arroz caiu 3,52% de junho para julho e 0,06% de abril a julho.

O preço máximo do alimento teve alta de 2,15% de abril a julho, com queda de 1,04% de junho para julho. Por outro lado, o preço mínimo sofreu alta de 8,65% de abril a julho, com queda de 6,08% de junho para julho.

Marcio Milan, afirmou que em julho havia 77 marcas de arroz no mercado, com diferentes preços.