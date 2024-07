Energia elétrica sobe 1,20% no IPCA-15 de julho, com impacto de 0,05 pp, afirma IBGE

A energia elétrica residencial registrou alta de 1,20% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), acelerando em relação ao avanço de 0,79% observado em junho. Apenas a variação desse item significou uma impacto positivo de 0,05 ponto porcentual no IPCA-15 como um todo, que teve alta de 0,30% no mês.

Conforme pontuou o IBGE, em julho passou a vigorar a bandeira tarifária amarela em todo o País, que acrescenta R$ 1,88 a cada 100 kw/h consumido. A alta da energia no mês foi influenciada ainda por reajustes tarifários em Belo Horizonte e em uma das concessionárias da cidade de São Paulo.