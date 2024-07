G20: economia global permanece resiliente, liderada em grande parte por EUA, afirma Yellen

A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, destacou nesta quinta-feira, 25, o crescimento da economia dos EUA apesar de uma série de desafios, como a pandemia de covid e a guerra na Ucrânia.

"Mesmo há dois anos atrás muitos previam um resultado desfavorável para economia global, mas estavam errados. A economia permanece bem, liderada pelos EUA", afirmou, lembrando que o PIB do país cresceu 3,1% em 2023. "Dados hoje indicam que houve aumento de 2,8% no segundo trimestre. O FMI espera que a economia dos EUA cresça 10% até o fim de 2024", disse, em detrimento de previsões discordantes. "Os resultados do PIB americano refletem o trabalho de Joe Biden e Kamala Harris."

"Os EUA foi uma das principais economias com contribuição cumulativa nos últimos cinco anos, excedendo previsões de antes da pandemia. O relatório de hoje e o que vimos em anos recentes não foram à toa", disse. "A economia global permanece resiliente, liderada em grande parte pelos EUA."

Yellen agradeceu a liderança do presidente Joe Biden e Kamala Harris, frisando que nos últimos anos ele conseguiu conduzir os EUA a uma "recuperação econômica magnífica, restaurando a posição do país no mundo e permitindo o progresso em muitas questões. "Vamos continuar a promover a liderança dos EUA no mundo, entregando resultado aos lares americanos."

Ela citou a criação de 15,7 milhões de empregos desde o início desse governo e destacou que o desemprego está em níveis historicamente baixos. "A expectativa é de mais crescimento e inflação declinante (nos EUA)", apontou, reconhecendo, contudo, que os preços estão muito elevados para muitos lares americanos.

"O crescimento dos investimentos de 2022 a 2024 foi maior do que em momentos pós-recessão", comentou, acrescentando que os EUA têm de liderar tanto cadeias de fornecimento quanto outros desafios globais. "Com o G20, mobilizamos a comunidade internacional sobre segurança alimentar", acrescentou.

Yellen também destacou a importância de dar apoio a países para honrar dívidas e seus serviços. E reafirmou que os EUA seguirão a dar apoio a multilateralismo, incluindo a questão climática.

Yellen falou durante coletiva à imprensa após participar da primeira reunião de ministros de Finanças e presidentes de Bancos Centrais do grupo das 20 maiores economias do globo (G20), que ocorre hoje e amanhã no Rio de Janeiro.