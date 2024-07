Servidores encerram nesta quinta mobilização em portos e aeroportos, diz Sinagências

O Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação (Sinagências) informou nesta quinta-feira, 25, que uma mobilização em portos e aeroportos iniciada na última terça-feira, 23, em todo o País será encerrada no fim do dia. O encerramento já estava previsto.

Como protesto, os servidores intensificaram os procedimentos de fiscalização de portos e aeroportos ao longo do país. Ou seja, em vez de paralisar as atividades, o movimento está ocorrendo no sentido de aumentar os procedimentos de limpeza e desinfecção das aeronaves, por exemplo. Na prática, isso pode atrasar voos.

Segundo o sindicato, a ação é coordenada e afeta São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, dentre outras cidades.

"O objetivo é chamar a atenção da população sobre a importância das agências reguladoras e pressionar o governo por uma melhor proposta de reajuste para a categoria", cita em nota a Sinagências.

Outros procedimentos que são intensificados, como protesto, incluem o supervisiomento do abastecimento de água potável (QPA) e a remoção de dejetos (QPU) dos aviões. Nos portos, os servidores também aumentaram a inspeção para remoção de resíduos das embarcações.

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) vai realizar na próxima segunda-feira uma nova reunião com o sindicato dos servidores das agências reguladoras, visando evitar a paralisação de 48 horas aprovada pela categoria, a partir de 31 de julho.