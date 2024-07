3M supera expectativas de lucro e receita no 2º trimestre; no pré-mercado, ação salta quase 6%

A 3M teve lucro ajustado por ação de US$ 1,93 no segundo trimestre de 2024, 39% maior do que o ganho de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 26. O resultado ficou bem acima do consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,68 por ação.

Já a receita da multinacional americana - que fabrica abrasivos, fitas adesivas, adesivos e esponjas, entre outros produtos - sofreu queda anual de 0,5% no trimestre, a US$ 6,26 bilhões, mas também superou a projeção da FactSet, de US$ 5,85 bilhões.

Para 2024, a 3M ajustou sua projeção para o lucro ajustado por ação, para a faixa de US$ 7,00 a US$ 7,30. A estimativa anterior era de US$ 6,80 a US$ 7,30.

Às 7h45 (de Brasília), a ação da 3M saltava 5,6% nos negócios do pré-mercado em Nova York.