Apple sai do top 5 de vendas de smartphones na China no 2º trimestre

O desempenho da Apple no mercado chinês de smartphones se enfraqueceu ainda mais no segundo trimestre, prejudicado pela crescente popularidade de marcas locais, segundo dados preliminares.

A Apple saiu do ranking dos cinco maiores fornecedores de smartphones na China, de acordo com relatórios separados da Canalys e da International Data Corp (IDC). A Counterpoint Research, por sua vez, calcula que a participação de mercado da Apple em termos de vendas diminuiu.

Os três citaram a demanda mais forte por smartphones locais, em meio ao aumento geral das remessas. Um avanço de dois dígitos nas remessas da Huawei e da Xiaomi também peso sobre a participação de mercado da Apple, segundo dados da IDC.

A Counterpoint estima que a fatia de mercado da Apple em vendas foi de 15,5% no segundo trimestre, ante 15,7% no primeiro trimestre e 17,4% um ano antes. As vendas totais de smartphones na China aumentaram 6% na comparação anual.

A Canalys calcula que as remessas de smartphones na China subiram 10% no confronto anual do segundo trimestre, para mais de 70 milhões de unidades, enquanto a IDC estima que as remessas cresceram 8,9%, para 71,6 milhões de unidades.

A recuperação foi sustentada por "necessidade de substituição reprimida" e uma fraca base de comparação, aponta a IDC. Fonte: Dow Jones Newswires.