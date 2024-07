Ibovespa sobe a 126 mil pontos, com NY e Vale, mas petróleo e Usiminas limitam

A alta dos índices de ações internacionais e do minério de ferro, além do balanço da Vale do segundo trimestre estimulam elevação do Ibovespa, que retoma a marca dos 126 mil pontos. Na quinta, 25, o Índice Bovespa fechou em baixa de 0,37%, aos 125.954,09 pontos, acumulando queda semanal de 1,30% até aquele momento. Caso esta dinâmica prossiga, será a segunda retração seguida na semana.

Porém, a alta do principal indicador da B3 é moderada no recuo do petróleo que penalizada algumas ações do setor, caso de Petrobras, e na queda dos papéis da Usiminas, que despencam cerca de 16%. A empresa o segundo trimestre de 2024 com prejuízo líquido de R$ 100 milhões, revertendo assim o lucro de R$ 287 milhões apurado no mesmo período de 2023 e o lucro R$ 36 milhões do primeiro trimestre do ano.

"O resultado da Usiminas é desastroso, o que eleva a ansiedade dos investidores pelos balanços das demais empresas do setor de siderurgia", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

Nos EUA, as bolsas americanas têm alta firme enquanto os rendimentos dos Treasuries cedem também de forma sólida, após a divulgação de indicadores de inflação. O Índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), divulgado na manhã desta sexta-feira, 26,, subiu 0,3% em junho ante previsão de 0,2%. Já a renda pessoal cresceu 0,2%, na comparação com projeção de 0,3%.

"O dado parece pior do que o esperado, mas não é suficiente para mudar as apostas (consenso de primeiro corte em setembro nos Estados Unidos)", diz Bruno Takeo, analista da Ouro Preto Investimentos.

Spiess ressalta que a semana foi difícil nos mercados americanos, especialmente para as bolsas, que tiveram perdas consideráveis na quarta-feira, 24. após resultados decepcionantes de empresas de tecnologia.

"Foi uma semana pesada, com rotação setorial de ações de tecnologia para outros setores da economia. E isso deve voltar. Hoje pelo menos o PCE veio sem grandes surpresas, reforçando o corte dos juros americanos em setembro. Pode até ser que o presidente do Fed sinalize redução das taxas na reunião da semana que vem", estima o analista da Empiricus, ao se referir ao presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, que fará entrevista após a divulgação da decisão sobre juros na quarta-feira.

No mesmo dia, o Comitê de Política Monetária (Copom) deve deixar a taxa Selic no nível atual de 10,50% ao ano. Enquanto isso, os juros futuros cedem, o que reforça a leve alta do Ibovespa.

No campo corporativo, a Vale apresentou lucro líquido de US$ 2,769 bilhões no segundo trimestre deste ano, alta de 210% ante igual período de 2023 e 65% superior na comparação trimestral, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 25. A expansão reflete o aumento das vendas de minério de ferro, que tiveram expansão anual de 7% e no trimestre de 25%, bem como pelas vendas de estoques, de acordo com o balanço.

Para João Daronco, analista da Suno Research, a Vale apresentou resultados sem grandes surpresas no segundo trimestre de 2024. "Como já destacado no trimestre anterior, apesar das recentes quedas na cotação das ações da Vale, o preço do minério de ferro permanece acima dos US$ 100,00. Esse patamar continua a garantir que a Vale seja uma das maiores geradoras de caixa da bolsa, proporcionando maior remuneração aos acionistas, seja através de dividendos ou recompra de ações", cita Daronco em relatório.

Outros resultados informados e que ficam no foco são os de Braskem e Multiplan - as respectivas ações subiam entre 0,84% e 0,55% perto das 11 horas. Já JBS lidera o grupo das altas, com 5,24%, após a recomendação feita pelo JPMorgan. Usiminas PNA, por sua vez, puxa a corrente das quedas, ao ceder 17,51%.

O Ibovespa subia 0,31%, aos 126.338,80 pontos, ante elevação de 0,36%, com máxima aos 126.401,44 pontos, depois de variação zero, quando atingiu mínima de 125.953,28 pontos. Petrobras perdia 0,19% (PN) e ON subia 0,07%.