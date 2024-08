Costa Rica abre mercado para exportação de abacate do Brasil

O Brasil poderá exportar abacate para a Costa Rica, disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Segundo ele, a abertura foi comunicada ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em evento em Várzea Grande (MT), na quarta-feira, 31.

"Alcançamos 167 mercados abertos e temos o desafio colocado pelo presidente Lula de chegar a 200 novos mercados em dois anos de mandato", disse Fávaro, durante evento para apresentação dos resultados do TerraClass, na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em Brasília (DF).

Lula disse na quarta que o governo pretende alcançar 200 novos mercados para produtos agropecuários. Neste ano, o País acumula 89 aberturas de mercado para produtos agropecuários.

Segundo o Ministério da Agricultura, foi a terceira abertura de mercado, em 2024, para a Costa Rica.

O país da América Central é um importante destino para os produtos do agronegócio brasileiro. No primeiro semestre deste ano, as exportações agrícolas do Brasil para aquele mercado somaram US$ 153 milhões.

Em fevereiro, o Brasil obteve a abertura do mercado costarriquenho para exportar produtos à base de células-tronco mesenquimais de cães, gatos e equinos com finalidade terapêutica. Em julho, foi aberto o mercado para exportação de equinos vivos.