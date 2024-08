Queda da Bolsa de Tóquio no fechamento de hoje é maior tombo diário desde março de 2020

A Bolsa de Tóquio fechou nesta sexta-feira, 2, em forte baixa de 5,8%, aos 35.909,70 pontos, no pior desempenho diário desde a sequência de tombos provocada pela eclosão da pandemia de covid-19, em março de 2020.

A queda foi motivada principalmente pelos sinais de enfraquecimento da economia dos Estados Unidos, que já haviam derrubado os principais índices acionários dos Estados Unidos na véspera.

A escalada de tensões no Oriente Médio também contribuiu para o clima de aversão ao risco nos mercados mundo afora.

O clima se deteriorou ainda mais com a queda de quase 19% das ações da Intel no aftermarket, após a fabricante norte-americana de processadores anunciar o plano de demissão de 15 mil funcionários, cerca de 15% da força de trabalho da companhia.

As ações das companhias japonesas foram afetadas também pelo corte da taxa de juros de referência da economia do país, o que valorizou o iene. Com a moeda mais forte, as companhias locais tendem a lucrar menos com as operações no exterior.

Os papéis do Mitsubishi UFJ Financial Group caíram 11,2%, as do SoftBank Group recuaram 7,7% e as da Sony cederam 6,6% nesta sexta. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.