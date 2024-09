Produtos minerais e alimentícios puxaram alta das exportações ante 2º tri de 2023, diz IBGE

A expansão de 4,5% nas exportações de bens e serviços no segundo trimestre deste ano na comparação com igual período de 2023 se deve às vendas ao exterior de petróleo e gás natural; derivados de petróleo; produtos agropecuários; e produtos alimentícios (agropecuários beneficiados), detalhou hoje a coordenadora das contas nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rebeca Palis.

O resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do período foi divulgado na manhã desta terça-feira pelo IBGE.

Segundo Palis, pelo lado das importações, que subiram 14,8% na comparação com o segundo trimestre de 2023, está ligada a internalização e veículos; produtos químicos; produtos de metal; agropecuária e serviços.

Em agropecuários importados, disse Palis, o maior destaque é justamente a soja. No período, segundo a especialista, as importações do grão aumentaram para compensar exportações em período imediatamente anterior.