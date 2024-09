Sabatina de Galípolo deve ser no dia 17, afirma presidente da CAE do Senado

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Vanderlan Cardoso (PSD-GO), disse nesta terça-feira, 3, que a sabatina de Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, à presidência do Banco Central, deve ser no dia 17 de setembro. A definição, segundo Vanderlan, depende da aceitação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

"Vou conversar com Pacheco hoje para definir a data da sabatina. provavelmente será no dia 17, mas preciso do ok dele", disse Vanderlan. "Já ouvi o líder Otto Alencar, Gabriel (Galípolo) está aqui e precisa de um tempo para ir com os senadores. Acredito que será ou nessa data ou depois das eleições, vai depender muito da conversa com Pacheco", completou.

Questionado sobre a declaração do ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) na segunda-feira, 2, de que a sabatina deveria ser realizada na próxima terça-feira, 10, Vanderlan disse que "isso só atrapalha". "Isso só atrapalha. Essas declarações sem conversar com o presidente do Senado só atrapalham, porque não há nada definido", declarou.

A fala de Vanderlan foi depois de uma reunião dele com Galípolo no Senado. O indicado à presidência do BC está fazendo seu périplo pelos gabinetes na Casa Alta do Congresso.

O Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que o presidente da CAE chegou a sugerir ao governo, na semana passada, que a sabatina fosse realizada na próxima terça-feira, 10, enquanto havia no Ministério da Fazenda quem defendesse que ela fosse realizada antes, nesta terça-feira, 3.

A maior resistência nesse sentido, porém, vem do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não tem a mesma pressa para realizar a sabatina.