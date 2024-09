Agência de segurança da UE diz que inspeções de jatos Airbus A350 são 'medida de precaução'

A Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (EASA) solicitou que inspeções fossem realizadas em aviões modelo Airbus A350 depois que a companhia aérea Cathay Pacific, sediada em Hong Kong, descobriu no início desta semana que componentes do motor em alguns de seus aviões precisavam ser substituídos. A EASA disse em uma diretriz de navegação aeronáutica de emergência na quinta-feira que está exigindo uma "inspeção única de conexões de mangueiras flexíveis de combustível dentro dos motores para verificar se há danos" em jatos Airbus A350-1000 equipados com motores Rolls-Royce Trent XWB-97.

"Esta ação é uma medida de precaução, com base nas informações recebidas da investigação inicial do recente incidente grave da Cathay Pacific e nas descobertas da companhia aérea em suas próprias inspeções subsequentes", disse o diretor executivo da Agência de Segurança da Aviação da União Europeia, Florian Guillermet. Fonte: Dow Jones Newswires.