Bolsas da Europa fecham em alta com recomposição de perdas pós-payroll

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira, 9, em uma recuperação das perdas da sessão anterior induzidas pela reação ao relatório payroll, que apontou criação de empregos aquém das projeções nos Estados Unidos. Em uma sessão esvaziada de indicadores, investidores se preparam para a decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira.

Em Londres, o FTSE 100 subiu 1,09%, aos 8.270,84 pontos. O CAC 40, de Paris, ganhou 0,99%, encerrando em 7.425,26 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve alta de 0,71%, a 18.431,32 pontos. As cotações são preliminares.

Após o crescimento da aposta em um relaxamento monetário de 25 pontos-base em 18 de setembro nos EUA, as atenções se voltam para o índice de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) norte-americano que será divulgado na quarta-feira.

Antes do desfecho do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), o BCE deve entregar o segundo corte consecutivo de juros, após desaceleração do CPI na zona do euro.

Do lado fiscal, o ex-presidente do BCE Mario Draghi defendeu que a União Europeia deve gastar entre 750 e 800 bilhões de euros adicionais por ano para "competir globalmente" e atingir metas climáticas.

Nos destaques individuais, a Entain subiu 5,29% em Londres, após o site de apostas britânico revelar que o crescimento no segundo semestre tem se provado mais forte que o esperado até agora.

Na direção oposta, a Burberry cedeu 4,86%. O Barclays rebaixou a recomendação para a ação de equalweight (equivalente a neutra) para underweight (peso abaixo de pares), citando que a empresa deve registrar prejuízo pela primeira vez no primeiro semestre de 2025, já que o crescimento do mercado de luxo continua desafiador.

A Adidas recuou 2,85% em Frankfurt, depois de a recomendação para o ativo ser rebaixada de "overweight" para "equalweight" (equivalente a neutra) também pelo Barclays.

Com o bom humor, o Ibex 35, de Madri, recuperou os 11.200 pontos. O índice subiu 0,92%, para os 11.275,85 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em alta de 0,90%, a 33.590,34 pontos. O PSI 20, de Lisboa, ganhou 0,83%, aos 6.774,89 pontos. As cotações são preliminares.

*Com Dow Jones Newswires