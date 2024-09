Bolsas de NY fecham com ganhos após pressão no início de setembro

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 9, em movimento lido pelo mercado financeiro como recuperação técnica depois de os índices ficarem pressionados na primeira semana de setembro. O desempenho da economia dos Estados Unidos e o tamanho do ciclo de afrouxamento monetário do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) seguem no radar.

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,20%, aos 40.829,59 pontos. O S&P 500 subiu 1,16%, encerrando em 5.471,05 pontos e o Nasdaq marcou alta de 1,16%, aos 16.884,60 pontos.

Mesmo sem grandes mudanças no cenário macro, as bolsas de Nova York se apoiaram em movimento de "compra na baixa" para avançar nesta segunda-feira.

Isso porque, segundo a casa de research Bespoke, a queda de 4,25% do S&P 500 na primeira semana de setembro foi a pior para o mesmo período desde 1953, quando começaram as semanas com cinco pregões.

"Depois de uma semana ruim para as ações, os mercados estão buscando se recuperar, ainda que sem um catalisador", dizem os analistas.

As ações da Apple fecharam próximas da estabilidade (+0,04%), após chegarem a recuar durante a apresentação do iPhone 16.

Entre as altas de destaque do dia, a Western Alliance avançou 3,58% e Nvidia teve ganhos de 3,54%. A Alphabet, por sua vez, cedeu 1,33%.