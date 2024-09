Mercado espera ciclo de alta de 1pp da Selic, com 0,25pp por reunião até janeiro de 2025

As medianas do Sistema Expectativas de Mercado, que subsidia o relatório Focus do Banco Central, mostram que o mercado financeiro passou a trabalhar com um ciclo de alta de 1,0 ponto porcentual (pp) na taxa Selic. As estimativas sugerem altas seguidas de 0,25 ponto porcentual nas quatro próximas reuniões, até janeiro de 2025.

Segundo as estimativas do mercado, a Selic deve subir a 10,75% já na próxima reunião, de 18 de setembro, e avançar a 11,0% em 6 de novembro e a 11,25% em 11 de dezembro. A última alta deve ocorrer na primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de 2025, em 29 de janeiro, quando a taxa básica de juros deve subir a 11,50%.

Esse ritmo seria consistente com as sinalizações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. No dia 30 de agosto, em um evento da XP, ele avisou que a precificação da curva de juros - que sugeria um ritmo de altas mais próximo de 0,50 ponto - não era compatível com a comunicação do Copom e avisou que um ciclo de alta, se existisse, seria "gradual".

Naquele momento, economistas do mercado já consideraram que o presidente do BC havia praticamente enterrado a possibilidade de um aumento de 0,50 ponto porcentual nos juros em setembro, como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Mercado vê 'ciclo de credibilidade'

Mas um outro aviso de Campos Neto parece ter encontrado pouca receptividade do mercado. No mesmo evento, ele avisou que a autoridade monetária não faria um "ciclo de credibilidade", ou seja, um movimento de elevar os juros para cortá-los logo depois, apenas como forma de reforçar a reputação dos diretores.

Esse é, justamente, o movimento que as medianas do mercado parece sugerir. A mediana sugere que, depois de atingir 11,50% em janeiro do ano que vem, a taxa Selic deve cair a 11,375% na reunião seguinte, de março - ou seja, o ponto intermediário das estimativas está entre manutenção dos juros em 11,50% e um corte de 0,25 ponto porcentual, para 11,25%.

Essa divergência já aparece na projeção para a reunião seguinte, de maio, quando a mediana indica queda da Selic a 11,25%. A trajetória embutida no Focus indica manutenção dos juros em 11,25% em junho de 2025, seguida por um corte de 0,25 ponto em julho e outro, de 0,50 ponto, em setembro, que levaria a Selic a 10,5%. O mercado espera um último corte em dezembro, a 10,25%.