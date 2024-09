Transações com Pix atingem novo recorde, de 227,4 milhões, na sexta-feira, 6, afirma BC

O Banco Central (BC) informou que registrou na última sexta-feira, 6, um novo recorde de transações por meio do Pix. Foram 227,4 milhões operações. Antes, o maior volume havia sido contabilizado no dia 5 de julho, com 224,2 milhões de transações. "Os números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil", diz o BC, em nota.