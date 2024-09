Taxas de juros ficam estáveis após abertura em baixa com deflação do IPCA

Os juros futuros chegaram a cair levemente na abertura desta terça-feira, 10, após o IPCA de agosto mostrar deflação, mas, por volta das 9h20, as taxas operavam perto da estabilidade, em meio ao avanço do dólar ante o real, sinalizando que não deve haver mudança na aposta de alta de 25 pontos-base da Selic este mês.

O IPCA teve queda de 0,02%, ante uma elevação de 0,38% em julho, abaixo da mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que apontava alta de 0,02%. O IPCA acumulado em 12 meses ficou em 4,24%. Neste caso, as projeções dos analistas iam de 4,19% a 4,39%, com mediana de 4,28%.

A média dos núcleos e todas as aberturas desaceleraram na passagem de julho para agosto, de acordo com cálculos do economista da Terra Investimentos Homero Guizzo. A difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) atingiu 56% em agosto, ante 46,9% em julho.

Às 9h25, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 11,755%, de 11,760%, e o para janeiro de 2027 caía para 11,705%, de 11,700% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 estava em 11,780%, de 11,778%.