Reformas melhoraram potencial de crescimento do Brasil, afirma diretora da Fitch

As reformas econômicas no Brasil melhoraram o potencial de crescimento do País, que vem surpreendendo as expectativas da Fitch Ratings neste ano. A avaliação é de Shelly Shetty, diretora-gerente de Títulos Soberanos da Fitch Ratings.

"Muitas surpresas nos EUA também acontecem no Brasil, com mercado de trabalho aquecido e consumo indo bem", disse a diretora, durante evento em São Paulo.

Shetty pondera, contudo, que os ganhos de produtividade da reforma tributária devem demorar por conta de uma transição longa.