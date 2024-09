Dirigente do BCE vê desinflação no caminho certo, mas perspectiva de expansão econômica fraca

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Olli Rehn afirmou que bons progressos foram registrados para alcançar o objetivo da inflação voltar a 2% e por isso o BCE decidiu flexibilizar a política monetária. No entanto, o presidente do BC da Finlândia reforça que as perspectivas de crescimento na zona do euro são mais fracas do que o previsto e a indústria também está em um momento difícil.

"O abrandamento da inflação, combinado com o avanço bastante rápido dos salários, apoia o aumento da renda real das famílias na zona do euro, o que, ao longo do tempo, fortalece o crescimento agora moderado da economia", explicou Rehn, em discurso publicado nesta sexta-feira.

O dirigente também chamou a atenção para o crescimento da economia da Alemanha, "que é importante para a Finlândia", e projetou um avanço mais forte da produtividade na Europa.

"A política monetária pode apoiar melhor o crescimento sustentável e os investimentos necessários para aumentar a produtividade, garantindo a estabilidade dos preços", explicou Rehn.