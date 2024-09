Silveira pede plano de contingência em 30 dias ao ONS

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, encaminhou ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) um ofício dando prazo de 30 dias para a apresentação de um plano de contingência para o sistema elétrico nacional e para o Sistema Isolado de Roraima. O plano deve contemplar 2024 a 2026, conforme documento obtido pelo Estadão/Broadcast.

"Destaco que o plano deve conter, entre outras, propostas de medidas concretas para cada ano, a serem adotadas pelas instituições que compõem o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico", diz Silveira, no documento assinado no dia 6, dois dias após a última reunião do comitê - que recomendou uma série de medidas para enfrentar a forte estiagem que atinge o País, e que pode comprometer a produção das hidrelétricas.

O ofício diz que o plano para o Sistema Interligado Nacional e para o Sistema Isolado de Roraima é necessário para o "equilíbrio conjuntural e estrutural" entre oferta e demanda de energia no País.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.