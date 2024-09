CNI: alta da Selic seria medida excessiva que prejudicaria crescimento

Um eventual aumento da taxa de juros Selic seria "uma medida excessiva" para controlar a inflação e prejudicaria o crescimento econômico, na avaliação da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O Comitê de Política Monetária (Copom) anuncia nesta quarta-feira, 18, a sua decisão sobre a Selic, atualmente em 10,5% ao ano. Segundo o Projeções Broadcast, a ampla maioria do mercado espera a retomada do aperto monetário nesta reunião, com alta de 0,25 ponto porcentual na taxa de juros.

"Os cenários econômicos, atual e prospectivo, principalmente de inflação, mostram que um aumento da Selic seria equivocado e um excesso de conservadorismo da autoridade monetária, com consequências negativas e desnecessárias para a atividade econômica. Além disso, colocaria o Brasil na contramão do que o mundo está fazendo nesse momento, que é a redução das taxas de juros", afirma o presidente da CNI, Ricardo Alban.

Para a CNI, o aumento da Selic frustraria a recuperação da indústria de transformação e do investimento. "A alta da taxa de juros real também dificultaria a sustentabilidade das contas públicas, uma vez que cada ponto porcentual a mais na Selic representa cerca de R$ 40 bilhões por ano em despesas com juros."