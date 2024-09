Ouro fecha em leve alta, em últimos ajustes antes da decisão do Fed

O ouro fechou com alta tímida nesta quarta-feira, 18, após duas sessões de quedas, enquanto investidores calibram seus portfólios antes da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O ouro para dezembro fechou em alta de 0,23%, a US$ 2.598,60 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), ainda distante da máxima histórica de US$ 2.617,40.

Depois de alcançar máxima histórica e recuar por duas sessões consecutivas, o ouro voltou ao campo positivo nesta quarta-feira, enquanto investidores aguardam decisão de juros do Fed. No entanto, alguns analistas acreditam que a precificação do ativo já é otimista demais e pode sofrer ajustes caso o BC norte-americano opte por início de ciclo mais conservador.

Analista da TD Securities, Bart Melek espera que a commodity sofra alguma pressão caso o Fed corte 0,25 ponto porcentual. Ainda assim, diz que é provável que haja apenas um pequeno revés se o Fed seguir baixando juros conforme o esperado. Ele vê o ouro posteriormente atingindo novos recordes, acima de US$ 2.700, no início de 2025.

Para o Commerzbank, que também espera queda do ouro em caso de corte menor, a magnitude da queda depende da comunicação do BC e das projeções de seus dirigentes. "Para o ouro subir e marcar novas máximas históricas após a reunião do Fed, as taxas de juros teriam que ser cortadas em 0,5 p.p. hoje e, além disso, novos cortes substanciais nas taxas de juros teriam que ser sinalizados muito claramente", afirmou o banco.

*Com informações de Dow Jones Newswires