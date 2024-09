Ainda não cumprimos objetivo de manter inflação estável em 2%, diz Lagarde, do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que a meta de inflação de 2% da zona do euro ainda não foi atingida. Em entrevista ao programa The Daily Show, Lagarde ressaltou que o BCE "está chegando lá, está quase na meta", mas ainda precisa garantir que a inflação "fique estável, de maneira sólida" no patamar de 2%.

Em agosto, a taxa anual de inflação ao consumidor da zona do euro desacelerou para 2,2%, ante 2,6% no mês anterior.

Ainda na entrevista, Lagarde comentou que costuma conversar com o presidente do Federal Reserve (Fed, o BC americano), Jerome Powell, mas que não há coordenação das políticas monetárias da zona do euro e dos EUA.

Na última quarta-feira (18), o Fed cortou seus juros em 50 pontos-base, na primeira redução desde a pandemia de covid-19. O BCE, por sua vez, cortou sua taxa de depósitos em 25 pontos-base por vez nas reuniões de junho e do último dia 12.