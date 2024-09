Com Vale, Ibovespa cai 0,21% no dia, aos 132,7 mil, mas sobe 1,27% na semana

Faltando apenas a sessão de segunda-feira, o Ibovespa chega ao fim de setembro acumulando perda de 2,41% no mês, apesar da recuperação parcial na semana, em alta de 1,27% no intervalo após retração de 2,83% acumulada na anterior. Nesta sexta-feira, 27, o índice da B3 oscilou dos 132.628,32 aos 133.923,09 pontos, saindo de abertura aos 133.009,78 pontos. No fechamento, mostrava baixa de 0,21%, aos 132.730,36 pontos, com giro financeiro de R$ 22,9 bilhões. No ano, o Ibovespa recua 1,08%.

Após avanço de 6% na quinta-feira, movida na semana pelo entusiasmo suscitado pelo pacote de estímulos na China, a ação de maior peso no Ibovespa, Vale ON, virou do meio para o fim da tarde, e encerrou a sessão em baixa de 0,45%, o que determinou o sinal negativo do índice da B3 em direção ao fechamento. Na semana, Vale ON acumulou ganho de 11,53%. Nesta sexta, mais cedo, mostrava alta na casa de 1%, e no meio da tarde mostrou forte oscilação, chegando a cair mais de 1%.

A intensa oscilação do papel foi atribuída por operadores a uma reportagem da Bloomberg de que a Cosan estaria considerando venda de participação na mineradora. A participação do conglomerado do empresário Rubens Ometto na mineradora corresponderia a US$ 2,2 bilhões e, de acordo com fontes ouvidas pela agência, a Cosan estaria dizendo a investidores que está considerando todas as opções para melhorar o seu balanço, o que incluiria a venda de parte ou da totalidade de sua participação de 4,1% na Vale.

O dia foi misto para os grandes bancos (Itaú PN +0,38%, Bradesco PN +0,88%, BB ON -0,84%, Santander Unit -0,80%) e negativo para Petrobras (ON -0,40%, PN -0,39%). Na ponta ganhadora do Ibovespa, Azul (+6,06%), SLC Agrícola (+5,84%), Carrefour (+5,45%) e Brava (+4,53%). No lado oposto, CSN Mineração (-4,03%), Embraer (-3,71%), Usiminas (-2,19%) e Raia Drogasil (-2,17%).

No quadro macro, "ainda existem incertezas fiscais e dúvidas sobre o ritmo de elevação da Selic, especialmente após dados fortes do mercado de trabalho em agosto e o IGP-M de setembro", diz Christian Iarussi, sócio da The Hill Capital. Entre as componentes do Ibovespa, ele destaca alta das ações da SLC Agrícola na sessão, após a revisão de projeções para a safra 2024/2025. "A empresa destacou aumento de 11,4% na área plantada e significativa redução dos custos de produção, especialmente na soja, o que melhora perspectiva de produtividade e rentabilidade", acrescenta.

O Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira mostra aumento expressivo nas estimativas de alta do Índice Bovespa para a próxima semana. A pesquisa aponta que, para 71,43% dos participantes, o principal índice de ações da B3 terá valorização no próximo período e outros 28,57% estimam estabilidade, sem nenhuma aposta de baixa. Na semana passada, 25% dos participantes no levantamento apostavam na alta, 37,5% esperavam estabilidade e 37,5% estimavam queda.

"A semana que vem traz uma nova fornada de dados sobre o mercado de trabalho americano, com destaque para o payroll, na sexta-feira. Semana que chega ao fim hoje foi positiva para a Bolsa especialmente por causa da China, mas ainda há cautela sobre a política fiscal no Brasil, no momento em que a ata e o relatório trimestral de inflação, desta semana, trouxeram sinais ainda duros, hawkish, do Banco Central", diz Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Claritas.