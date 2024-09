Colômbia: Banco Central reduz taxa de juros em 50 pontos-base, a 10,25%, em decisão dividida

O Banco Central da Colômbia reduziu a taxa básica de juros em 50 pontos-base, de 10,75% para 10,25%, em decisão anunciada nesta segunda-feira, 30. A decisão teve placar dividido, com quatro diretores apoiando o alívio dessa magnitude e três votos por um alívio de 75 pontos-base.

"A decisão tomada na sessão de hoje continua mantendo o crescimento econômico, ao mesmo tempo em que retém a prudência requerida. Futuras decisões serão tomadas com base nas informações disponíveis", disse o presidente do BC, Leonardo Villar, em entrevista coletiva de anúncio da decisão. Segundo ele, o comportamento da inflação, que ficou em 6,1% na base anual em agosto, esteve abaixo do esperado pelo mercado, e o movimento de juros de hoje está de acordo com a leitura.