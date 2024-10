ApexBrasil qualificará 1.825 empresas na capital e interior de SP para exportar

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, disse nesta sexta-feira, 4, ao inaugurar o escritório da agência capital paulista, que a entidade vai qualificar 1.825 empresas para exportação na capital e no interior paulista a partir da nova sede.

Viana ressaltou a importância de São Paulo para as exportações brasileiras e criticou o governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro, por ter virado as costas para São Paulo e reduzido a presença da ApexBrasil no Estado.

"Não quero aqui ficar olhando para trás e virar uma estátua de sal, mas São Paulo é a locomotiva do Brasil e o governo anterior virou as costas para São Paulo e reduziu a presença da Apex em São Paulo", disse Viana, acrescentando que foi prefeito e governador e sempre contou com a parceria do Estado de São Paulo.

Viana também exaltou o fato de a Moody's ter elevado o rating do Brasil para o nível Ba1, um degrau apenas abaixo do grau de investimento, alegando ser o reconhecimento da agência internacional de classificação de risco à melhora da economia brasileira.

De acordo com ele, muita gente não entende a importância de um país conseguir o selo de bom pagador das agências de classificação de risco internacionais, mas é preciso explicar que o investment grade é importante porque grandes fundos internacionais, por questões de compliance, não podem investir em países sem o selo.