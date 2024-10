Chance de Fed reduzir juros em 25 pb em novembro salta de 69,5% a 89,5%, após payroll

O mercado financeiro ampliou a precificação para ciclo modesto de afrouxamento monetário pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em 2024, após o payroll apontar criação de empregos bem acima do esperado em setembro. Logo após o dado, a chance de uma redução de 25 pontos-base em novembro disparou e chegou a somar mais de 90% das probabilidades.

Por volta das 9h50, segundo a ferramenta de monitoramento do CME Group, 89,5% do mercado vê a chance de redução de 25 pontos-base (pb), contra probabilidade de 10,5% para um corte de 50 pb. Antes do dado, as apostas estavam em 69,5% e 30,5%, respectivamente.

Para o fim do ano, a visão majoritária de corte de juros passou a ser de 50 pontos-base, cenário visto com 74,5% de chance.

De acordo com a ferramenta, a hipótese de corte acumulado de 75 pb é de 23,8% e de redução de 100 pb, de 1,8%. Antes do payroll, as apostas eram de 44,5%, 44,5% e 11%, respectivamente.