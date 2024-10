Para dirigente do Fed, payroll não poderia ser melhor para a economia dos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, disse que o relatório de empregos (payroll) dos Estados Unidos em setembro não poderia ser melhor para a economia dos EUA, em entrevista para a Bloomberg TV. O dirigente, que não vota nas decisões do BC norte-americano neste ano, se mostrou cauteloso com o dado e disse que nenhuma reação deve ser tomada pela instituição por conta do payroll, tendo em vista que uma leitura em específico pode não traduzir a realidade da economia como um todo.

"Se tivermos mais payrolls como este, ficarei mais confiante no pleno emprego", pontuou Goolsbee.

Segundo ele, com o aumento de produtividade, o crescimento econômico será maior e a taxa de juros neutra pode ser mais elevada.

Para Goolsbee, é preciso ter "cuidado com taxas tão restritivas como as atuais".