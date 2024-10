Massa salarial e rendimento avançam em agosto e indústria mostra estabilidade, mostra CNI

Os indicadores industriais relacionados ao mercado de trabalho, como a massa salarial e rendimento médio, avançaram em agosto. O emprego, faturamento real e horas trabalhadas também registraram avanço em relação a julho, de acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgados nesta segunda-feira, 7.

A CNI observa que o quadro é, no geral, de estabilidade em relação a julho de 2024. "O emprego, a massa salarial real e o rendimento médio real registraram crescimento em agosto, o que reforça o caráter aquecido que o mercado de trabalho tem mostrado ao longo de 2024, não apenas na indústria de transformação, mas na economia como um todo", diz.

Na comparação dos primeiros oito meses de 2024 em relação ao mesmo período de 2023, houve avanço em todos os indicadores analisados. "A situação da indústria de transformação se encontra mais favorável em relação ao que se apresentava em 2023", diz.

Em agosto, o faturamento real da indústria de transformação avançou 0,7% ante julho e apresentou crescimento de 5,3% na comparação com o mesmo mês de 2023. Nos primeiros oito meses de 2024, o faturamento do setor foi 3,7% maior do que no mesmo período de 2023.

As horas trabalhadas na produção industrial em agosto permaneceram estáveis em relação ao mês anterior, com uma oscilação de 0,1%. Na comparação com o oitavo mês do ano passado, o avanço foi de 4,8%. No acumulado de oito meses de 2024, houve avanço de 3,6% na comparação com o ano anterior.

No caso do emprego industrial, o indicador teve uma variação de 0,4% na passagem de julho para agosto, atingindo o 11º mês consecutivo sem variação negativa. O emprego registra alta de 3,1% na comparação com agosto de 2023 e de 1,9% na comparação do acumulado nos oito primeiros meses de 2024 em relação à 2023.

A massa salarial cresceu 1,5% em agosto, na comparação com o mês anterior. Em relação a agosto de 2023, o avanço foi de 1,7%. Na comparação do acumulado de oito meses de 2024, a alta é de 3,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

O rendimento médio acompanhou o movimento altista e avançou 1,1% em agosto na comparação com julho. Na comparação com agosto de 2023, houve redução de 1,3% no indicador. Ainda assim, no período de janeiro a agosto de 2024 há um avanço de 1,4% em relação ao ano anterior.

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) da indústria chegou a 79,3% em agosto de 2023, um recuo de 0,1 ponto porcentual (p.p.) em relação ao resultado de julho. Em relação a agosto de 2023, o indicador é um avanço em de 0,7 p.p.