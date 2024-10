No Japão, relatório regional do BoJ sinaliza recuperação econômica nacional

O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) acredita que a economia do país está se recuperando, embora o ritmo de melhora não seja uniforme entre as diferentes regiões. Em seu relatório econômico regional trimestral divulgado nesta segunda-feira, 7, o banco central elevou a avaliação de duas das nove regiões do país e manteve a visão inalterada para o restante das áreas.

O relatório mostrou ainda que o consumo está melhorando não apenas em Tóquio, mas também em outras localidades.

Ainda nesta segunda, o ministro da Economia, Katsunobu Kato, disse esperar que o BoJ adote a política monetária apropriada para atingir uma inflação estável de 2% e comunique cuidadosamente suas intenções ao mercado.

Kato se absteve de fornecer uma visão específica sobre a possibilidade de aumentos de impostos e disse que espera que as discussões se alinhem com os objetivos do governo de Shigeru Ishiba, novo primeiro-ministro do Japão. Fonte: Dow Jones Newswires.