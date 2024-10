Na China, receita de turismo de feriado supera níveis pré-pandemia de covid-19

A indústria de turismo da China garantiu um aumento na receita ao longo do feriado de uma semana que terminou na segunda-feira, 7, conforme dados publicados nesta terça-feira, 8, na esteira de mais medidas de estímulo do governo, que tenta cumprir sua meta de crescimento para este ano.

No feriado de sete dias que teve início no dia 1º de outubro, os turistas na China fizeram 765 milhões de viagens domésticas, representando alta de 5,9% em relação a um ano antes e avanço de 10,2% ante o mesmo período de 2019, de acordo com o Ministério de Cultura e Turismo do país.

A receita com turismo atingiu 700,82 bilhões de yuans, o equivalente a US$ 99,83 bilhões, 6,3% maior que o de um ano antes e 7,9% acima de níveis pré-pandemia de covid-19.

Antes do feriado, autoridades chinesas anunciaram um agressivo pacote de estímulos, incluindo cortes de juros e incentivos para compras de imóveis, em nova tentativa de revitalizar a economia, que parecia correr o risco de não atingir a meta oficial de crescer 5% este ano. Fonte: Dow Jones Newswires.