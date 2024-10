Novo ministro da Economia do Japão demonstra tolerância com mais altas de juros

O novo ministro de Economia japonês, Ryosei Akazawa, demonstrou tolerância com possíveis novas altas de juros graduais pelo Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), contanto que os ajustes não arruínem esforços do país para derrotar a deflação. "Confiamos nas decisões do BoJ", disse Akazawa, que é responsável pelo ministério de Revitalização Econômica, nesta terça-feira.

Ao ser perguntado se quer ver o juro básico do BoJ inalterado em 0,25% até que o governo japonês esteja confiante sobre o fim da deflação ou se não se incomoda com novas altas de juros, desde que não abalem os mercados ou a economia, Akazawa respondeu: "o segundo".

O recém-empossado primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, fez a superação completa da deflação uma meta emblemática de seu governo, comprometendo-se a buscar crescimento econômico liderado por salários mais altos e maior volume de investimentos. Fonte: Dow Jones Newswires.