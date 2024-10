Petrobras vai abrir escritório na China ainda este ano

Até o final do ano a Petrobras vai abrir um escritório na China, confirmou a estatal ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), informando que o negócio já foi aprovado pelo conselho de administração da companhia e terá por objetivo a prestação de serviços de diligenciamento, inspeção, fiscalização e engenharia aos Projetos de Unidade Estacionária de Produção (plataformas) da Petrobras em construção naquele país.

"A Petrobras aprovou neste ano, por meio de seu conselho de administração, a constituição de sociedade na China. A implantação está em andamento conforme cronograma que considera os processos internos da Petrobras e a legislação local, com previsão de conclusão neste ano", disse a estatal em nota.

A intenção da volta da Petrobras à China foi anunciada em dezembro do ano passado pelo ex-presidente da estatal, Jean Paul Prates, como parte do retorno da internacionalização da empresa. Na época, Prates disse ao Broadcast que o escritório iria facilitar as negociações entre os dois países.