Dirigentes do Fed consideraram que riscos às perspectivas de inflação diminuíram, diz ata

Quase todos os participantes da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) indicaram que estão mais confiantes de que a inflação dos Estados Unidos está se movendo "de forma sustentável" em direção à meta de 2%, mostra a ata publicada nesta quarta-feira, 9. De acordo com o documento, vários dirigentes consideraram que riscos de alta para as perspectivas de inflação diminuíram. Entretanto, há o entendimento de que o nível de preços continua alto.

Os participantes da reunião realizada nos dias 17 e 18 de setembro citaram diversos fatores que provavelmente exerceriam pressão descendente sobre a inflação.

Dentre eles, estão uma desaceleração no crescimento do PIB real - em parte por conta da postura restritiva do BC norte-americano -; expectativas de inflação bem ancoradas; aumento da produtividade; e queda nos preços de commodities.

"Os participantes enfatizaram que estavam fortemente comprometidos em retornar a inflação ao objetivo de 2%", descreve o documento.

Foi observado que os aumentos salariais provavelmente não seriam uma fonte de pressões inflacionárias gerais no futuro próximo.