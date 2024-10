Gasto com Transporte sobe 0,14% em setembro, impacto de 0,03 p.p. no IPCA, afirma IBGE

Os gastos das famílias com Transportes passaram de uma estabilidade (0,00%) em agosto para uma elevação de 0,14% em setembro. O grupo deu uma contribuição de 0,03 ponto porcentual para a taxa de 0,44% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 9.

O avanço no grupo foi influenciado pela alta de 4,64% das passagens aéreas, um impacto de 0,03 ponto porcentual no IPCA.

Os combustíveis recuaram 0,02%. Houve quedas na gasolina (-0,12%) e óleo diesel (-0,11%). Porém, os preços subiram para o etanol (0,75%) e o gás veicular (0,03%).

Alimentação e bebidas

O grupo Alimentação e bebidas saiu de uma redução de 0,44% em agosto para um avanço de 0,50% em setembro, dentro do IPCA. O grupo contribuiu com 0,11 ponto porcentual para a taxa do IPCA do último mês.

A alimentação no domicílio aumentou 0,56% em setembro. Ficaram mais caros o mamão (10,34%), laranja-pera (10,02%), café moído (4,02%) e contrafilé (3,79%).

Na direção oposta, houve quedas de preços na cebola (-16,95%), tomate (-6,58%) e batata inglesa (-6,56%).

A alimentação fora do domicílio aumentou 0,34% em setembro. O lanche subiu 0,67%, enquanto a refeição fora de casa avançou 0,18%.