Peste suína africana põe em risco produção de presunto cru

"A disponibilidade limitada de pernas de porco frescas está gerando fortes limitações na produção", segundo um comunicado do Consórcio do Presunto de Parma, que produz presunto com certificado de origem projetado para proteger alimentos de alta qualidade feitos por métodos tradicionais.

Sergio Visini, que dirige a fazenda Piggly, livre de antibióticos, na província de Mantova, na Lombardia, exige que os caminhões que transportam porcos sejam higienizados uma segunda vez quando entram na zona estéril onde os porcos são mantidos.

"Fazemos outra esterilização detalhada de todas as rodas e qualquer parte do caminhão que possa trazer contaminação", disse Visini, que abriu a fazenda em 2017 com o objetivo de criar porcos com menos estresse e mais espaço. Ele espera que mais agricultores adotem seus métodos. "Este surto também pode se transformar em uma oportunidade para melhorar a saúde e o bem-estar dos animais", disse.