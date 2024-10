Bolsas de NY fecham em queda após CPI e antes do início da temporada de balanços

As bolsas de Nova York recuaram nesta quinta-feira, 10, em sessão com apetite por riscos limitado por dados de inflação acima do consenso nos Estados Unidos e comentários conservadores de membro do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Investidores também se preparam para o início da temporada de balanços do terceiro trimestre.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,14%, aos 42.454,12 pontos. O S&P 500 recuou 0,21%, encerrando em 5.780,05 pontos e o Nasdaq marcou leve baixa de 0,05%, aos 18.282,05 pontos.

Depois de o S&P 500 renovar máxima histórica de fechamento na quarta-feira, as bolsas de Nova York tiveram sessão pressionada nesta quinta por conta de um índice CPI acima das expectativas em setembro, enquanto dados de seguro-desemprego renovaram a apreensão sobre o mercado de trabalho. As mínimas dos índices foram alcançadas após o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dizer que está aberto a manter as taxas de juros intalteradas nas próximas duas reuniões.

Investidores se preparavam ainda para o início da temporada de balanços do terceiro trimestre, com divulgações de JPMorgan Chase (-0,27%), Wells Fargo (0,36%), BlackRock (-0,04%) e Bank of New York Mellon (0,58%) na sexta-feira. Bank of America (-0,55%), Citigroup (-1%) e Goldman Sachs (-0,29%) divulgam na próxima semana, assim como o Morgan Stanley (-0,88%). Analistas do Goldman esperam que o lucro líquido do setor tem queda em média 4%, enquanto a equipe do Bank of America disse que o ciclo de corte de taxas do Fed é positivo para o setor.

O setor de seguros, por sua vez, avançou após o furacão Milton causar menos destruição do que o previsto na Flórida. As ações da Universal Insurance, segunda maior seguradora do estado, saltaram 11,79%. A American Coastal Insurance subiram 8,64% e a Heritage Insurance teve ganhos de 9,22%. A resseguradora RenaissanceRe Holdings subiu 1,82% e a Allstate subiu 0,48%.

*Com informações da Dow Jones Newswires