Cade pauta apenas 4 casos para sessão de julgamento da próxima semana

O tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pautou apenas 4 casos para a sessão da próxima quarta-feira, 16.

Na pauta, está a aquisição, pela PackFilm e pela Film Trading, integrantes do Grupo Oben, de todas as quotas e participações representativas do capital social da Terphane Brasil e da Terphane EUA.

O Cade também julga uma Apuração de Ato de Concentração (Apac) sobre a aquisição de ativos pela rede varejista Dom Atacaraejo pela DMA Distribuidora. Outra Apac na pauta envolve o Grupo Interalli, Konrad Paraná Comércio De Caminhões, Fancar Veículos, Germano Zeni Veículos, Nelore Participações e Vetor Automóveis.

O tribunal do órgão ainda analisa embargos de declaração sobre o caso que caso que investiga condutas da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis (Fenaci) e dos sindicatos dos corretores de imóveis de Alagoa, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Pará, Pernambuco, Paraná, Minas Gerais e Sergipe.