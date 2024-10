O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, disse que o dado de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA ficou dentro do esperado pelo BC do país, e sustenta a visão de que a economia do país está em um "ambiente de riscos mais equilibrado".

Em entrevista à CNBC, ele disse que a política monetária do Fed segue bem balanceada para o patamar atual de inflação.