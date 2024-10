Ibovespa opera em queda com EUA e cenário fiscal no Brasil no radar

O Índice Bovespa opera em baixa moderada na manhã desta sexta-feira, 11, caminhando para fechar a semana com perda em torno de 1,5%, refletindo fatores externos e internos. Nesta sexta, pesam externamente a queda dos preços do petróleo e as dúvidas quanto à política monetária norte-americana, com a possibilidade de um afrouxamento monetário mais cauteloso que o esperado. Por aqui, o desconforto com o quadro fiscal é o que motiva a postura defensiva.

Segundo Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, a Bolsa é penalizada por uma espiral negativa, que leva em consideração uma crise de credibilidade no cenário fiscal, a incerteza quanto à transição no Banco Central e a possibilidade de um afrouxamento monetário mais gradual nos EUA, entre outros fatores.

Quanto à intenção do governo de elevar a faixa de isenção do Imposto de Renda, o profissional entende que essa é uma promessa de campanha que foi vitoriosa, mas afirma que o principal problema é a compensação da perda na arrecadação. "A conta precisa fechar", afirma.

Às 11h34, o Ibovespa tinha baixa de 0,41%, aos 129.813,16 pontos. Petrobras ON e PN recuavam, ambas, 0,29%. Vale ON se recuperava e subia 0,70%. Na mínima do dia, o Ibovespa chegou a cair 0,78%, aos 129.337,68 pontos.