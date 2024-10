BC: IBC-Br com ajuste sazonal sobe 0,23% em agosto, mais do que a mediana esperada pelo mercado

A economia brasileira cresceu 0,23% em agosto, na comparação com julho, segundo a série com ajuste sazonal do Índice de Atividade Econômica do Banco Central. O resultado foi maior do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de variação zero, com estimativas entre queda de 0,39% e alta de 0,50%.

Em pontos, o índice passou de 151,7 para 152,0. O BC revisou os resultados de julho (-0,41% para -0,59%) e maio (0,36% para 0,39%), enquanto a taxa de junho continuou em 1,36%. Revisões na série com ajuste sazonal são comuns.

Na comparação com agosto de 2023, o IBC-Br cresceu 3,12%, considerando a série sem ajuste sazonal - mais do que indicava a mediana do mercado, de 2,90%, com estimativas entre 1,0% e 5,20%. O índice chegou aos 156,3 pontos, o terceiro maior da série histórica, atrás apenas de março de 2023 (158,3) e de julho de 2024 (158,4).

Conhecido como uma espécie de "prévia do BC para o Produto Interno Bruto (PIB), o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.