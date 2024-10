FecomercioSP: criação de vagas em comércio e serviços avança no Estado de São Paulo em agosto

Em agosto, foram criadas 14.375 novas vagas com carteira assinada no comércio no Estado de São Paulo, o maior número desde novembro de 2023, quando foram criados 23.326 novos postos de trabalho, segundo levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), com base nos dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). Os dados da federação indicam, porém, uma leve queda ante igual mês de 2023, em que foram abertas 13.410 vagas.

Em agosto, o estudo aponta avanços principalmente em três atividades comerciais: comércio varejista, com 9.450 vagas criadas; atacado, com 2.498 vagas; e comércio e reparação de veículos, com 2.427 vagas. No varejo, destacaram-se os hipermercados e supermercados e os estabelecimentos que comercializam vestuário e acessórios.

No acumulado do ano até agosto, foram mais de 50,5 mil contratações com carteira assinada, com destaque nas atividades de atacado e varejo. Hoje, o comércio possui 2,955 milhões de vínculos empregatícios com carteira assinada ativos no Estado, de acordo com a FecomercioSP.

Já em serviços, foram criados 37.146 novos empregos em agosto em São Paulo, saldo 40% superior ao do mês anterior. Contudo, o número veio um pouco abaixo na comparação interanual, que apontou 37.929 vagas. As atividades que mais avançaram em agosto foram educação, com 8.456 vagas novas; serviços administrativos e complementares, com 7.084 vagas; e transporte, armazenagem e correio, com 6.199 vagas. Nos três grupos, respectivamente, lideraram serviços de educação infantil e fundamental, serviços de escritório e apoio administrativo e transporte rodoviário de carga.

No ano, os dados da FecomercioSP indicam 273,6 mil novas contratações em serviços, impulsionadas, principalmente, por serviços administrativos e complementares. No Estado, o setor tem 7,519 milhões de vínculos empregatícios com carteira assinada ativos.

Para setembro, a federação comercial paulista espera números positivos, "mas não necessariamente no mesmo patamar de agosto". Além disso, a FecomercioSP destaca que os próximos meses serão relevantes na compreensão do ritmo de geração de empregos em 2024, se os números estarão próximos do observado em 2023, indicando acomodação, ou apresentarão crescimentos superiores aos do ano passado, repetindo o comportamento do primeiro semestre do ano.

Capital paulista

De acordo com os dados da FecomercioSP, o comércio criou cerca de 4 mil novos empregos formais na cidade de São Paulo em agosto, com a maioria deles sendo em varejo (2.645). No acumulado do ano, são 14.330 novos postos de trabalho no comércio paulistano, sendo 7.295 na divisão atacadista.

O setor de serviços também avançou na capital paulista, abrindo 15,5 mil novas vagas em agosto, puxado principalmente pelas atividades administrativas e complementares (5.015 vagas) e pela educação (2.635 vagas). No acumulado do ano, são quase 101 mil novos postos de trabalho no setor, com destaque novamente aos serviços administrativos e complementares (18.050 vagas), seguido dos serviços de saúde humana e sociais (10.568 vagas).