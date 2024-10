Chile: S&P reafirma rating 'A/A-' e eleva perspectiva de negativa para estável

A S&P Global Ratings revisou a perspectiva do Chile de negativa para estável e reafirmou os ratings de crédito soberano 'A/A-1' em moeda estrangeira e 'A+/A-1' em moeda local.

A perspectiva estável pressupõe que a combinação de crescimento econômico e medidas de receita contribuirá para a consolidação fiscal contínua, que estabilizará a dívida líquida do governo geral, diz a S&P. "Esperamos continuidade na política fiscal e monetária, indicando a estabilidade institucional do Chile".

Embora a obtenção de consenso político seja mais lenta do que no passado, a S&P acredita que as sólidas instituições democráticas do país são âncoras econômicas que absorveram os choques internos e externos nos últimos cinco anos.